مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار: با پیش‌خرید و ذخیره‌سازی گسترده اقلام یلدایی، هیچ کمبودی در میادین وجود ندارد و خدمات‌رسانی بی‌ وقفه تا دوشنبه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بختیاری گفت: قیمت‌ها ثابت مانده و تغییر نخواهد کرد؛ هندوانه یلدایی کیلویی ۳۵ هزار تومان، انار و خرمالوی درجه یک هرکدام کیلویی ۱۰۵ هزار تومان و آجیل شیرین یلدایی کیلویی ۶۶۶ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم در هیچ‌یک از اقلام مصرفی خانوار، کمبود یا نوسان قیمتی نخواهیم داشت.