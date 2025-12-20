پخش زنده
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار: با پیشخرید و ذخیرهسازی گسترده اقلام یلدایی، هیچ کمبودی در میادین وجود ندارد و خدماترسانی بی وقفه تا دوشنبه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بختیاری گفت: قیمتها ثابت مانده و تغییر نخواهد کرد؛ هندوانه یلدایی کیلویی ۳۵ هزار تومان، انار و خرمالوی درجه یک هرکدام کیلویی ۱۰۵ هزار تومان و آجیل شیرین یلدایی کیلویی ۶۶۶ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد.
وی تاکید کرد: اطمینان میدهیم در هیچیک از اقلام مصرفی خانوار، کمبود یا نوسان قیمتی نخواهیم داشت.