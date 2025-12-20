بزرگداشت شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح، منادی وحدت حوزه و دانشگاه، امروز در تویسرکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم با بیان اینکه شهید مفتح نه تنها نماد مقاومت در برابر سیاست‌های جدایی دین و علم بود، گفت: شهید مفتح پیشگام ایجاد پلی میان حوزه و دانشگاه برای حفظ هویت دینی و علمی جامعه ایران بود.

آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی افزود: شهید مفتح در آثار و سخنرانی‌های خود بر ضرورت ارتباط فکری و عملی میان دانشگاهیان و حوزویان تأکید داشت و هشدار می‌داد که جدایی این دو حوزه می‌تواند به انحراف در فهم دین و علم منجر شود.

استاندار همدان هم در این مراسم، با اشاره به جایگاه علمی و مبارزاتی این شهید بزرگوار گفت: شهید مفتح با ابتکار خود جریان اثرگذاری را تحت عنوان وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد کرد که دو بال اصلی برای پرواز جامعه به سمت قله‌های تعالی و پیشرفت محسوب می‌شوند.

حمید ملانوری شمسی با بیان اینکه جامعه بدون دین، معنویت و عقلانیت قادر به رشد نخواهد بود، افزود: حوزه وظیفه ایجاد معنویت و رشد فکری را بر عهده دارد و دانشگاه متولی ترویج دانش تخصصی است؛ پیوند این دو نهاد موجب می‌شود تا در کنار پیشرفت تکنولوژی، اخلاق و خداباوری نیز در جامعه حاکم بماند.

این مراسم با هدف پاسداشت مقام علمی، فرهنگی و مبارزاتی شهید مفتح و تبیین نقش اثرگذار ایشان در تقویت وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد و حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بر ضرورت تداوم راه و آرمان‌های ایشان تأکید کردند.

شهید دکتر مفتح در روز ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ در ورودی دانشکده الهیات دانشگاه تهران بوسیله منافقان فریب خورده ترور شد و به آرزوی دیرین خود نائل آمد.

همچنین در این مراسم از خانواده‌های دارای دو شهید دانشجو و روحانی قدردانی شد.