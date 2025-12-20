به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی از وجود البسه قاچاق داخل یک واحد صنفی مطلع و پس از اطمینان از صحت موضوع؛ بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی به دستگیری متهم ۴۷ ساله این پرونده اشاره کرد و افزود: در بازرسی از واحد صنفی تعداد یک هزار و ۱۷۰ ثوب البسه خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با اعلام اینکه بنا بر نظر کارشناسان مربوطه ارزش البسه کشف شده، ۲۰ میلیارد ریال است گفت: قاچاق به عنوان یک آفت خطرناک سد راه پویایی اقتصاد و سلامت تجارت کشور محسوب می‌شود.