طرح ویژه نظارت بر صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش در آستانه شب یلدا اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: طرح ویژه نظارت بر صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش در آستانه شب یلدا اجرا میشود و شهروندان میتوانند در صورت تخلف مراتب را به این اداره کل اطلاع دهند.
حمیرا آهنی ، با اشاره به طرحهای در حال اجرا به مناسبت فرارسیدن شب یلدا افزود: با توجه به افزایش خرید و فروش مواد غذایی، آجیل، خشکبار، شیرینی و سایر اقلام پرمصرف، ادارهکل استاندارد استان زنجان طرح ویژه نظارت بر صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش را در واحدهای صنفی سطح استان به اجرا گذاشته است.
وی اظهار داشت: این طرح ویژه با هدف صیانت از حقوق متوازن آحاد مردم در نظام تولید، توزیع و مصرف، برای مصرف کنندگان با جلوگیری از کم فروشی و برای توزیع کنندگان با جلوگیری از زیاده فروشی و اطمینان از دقت عملکرد ترازوها و وسایل اندازهگیری از ۲۲ آذرماه جاری آغاز شده است و یکم دی ادامه خواهد داشت.
آهنی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، بازرسان و کارشناسان استاندارد با حضور در مراکز عرضه و فروش، صحت عملکرد ترازوها را مورد بررسی قرار میدهند و در موارد مشاهده تخلف، مطابق با مقررات سازمان ملی استاندارد ایران اقدام خواهد شد.
وی از تمامی شهروندان استان خواست: هنگام خرید، به برچسب صحت عملکرد و تاریخ آزمون ترازوها توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا کمفروشی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ به ادارهکل استاندارد زنجان اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت پیگیری شود.
مدیرکل استاندارد استان زنجان خاطرنشان کرد: این ادارهکل ضمن قدردانی از همکاری اصناف و شهروندان، تأکید میکند رعایت مقررات استاندارد، گامی مؤثر در ارتقای سلامت بازار و اعتماد عمومی است.