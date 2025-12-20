به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن قلب با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی گفت: در این طرح ۲۱۰ دستگاه خودرو سواری و موتور سیکلت به دلیل ایجاد مزاحمت برای شهروندان، رانندگی فاقد گواهینامه، فاقد پلاک، پلاک مخدوش، آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و پرخطر، توسط مأموران انتظامی شهرستان رشت از ابتدای آذرماه تاکنون توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

وی با بیان اینکه، هدف اصلی این طرح، ایجاد محیطی امن و آرام برای زندگی مردم است خاطر نشان کرد: شهروندان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، یاریگر پلیس در اجرای نظم و انضباط ترافیکی باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق پل ارتباطی تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.