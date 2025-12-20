به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این رزمایش رضایی مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان گفت: کاهش تصادفات و مدیریت بحران تنها با هم افزایی و تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی امکان پذیر است

سردار دارابی جانشین فرماندهی انتظامی کردستان هم با تاکید بر خودداری مردم از سفر‌های غیر ضرور در هنگام بارندگی، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و رعایت قوانین و مقررات گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۱۲ نفر بر اثر تصادفات در استان فوت و بیش از ۴ هزار نفرمجروح شده‌اند که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۶ و ۴ درصد رشد داشته است

طرح رزمایش زمستانه تا ۲۰ اسفند ادامه دارد.