مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان با هدف تحقق رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب درباره آرایش جنگی در حوزه فرهنگ و رسانه، فراخوان ایده و طرح «نبرد روایت ها» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اتخاذ آرایش جنگی در عرصه فرهنگ و رسانه، فراخوان ارسال ایده، طرح و مقاله را منتشر کرد.

فراخوان ایده و طرح «نبرد روایت ها» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان رسانه‌ای، پژوهشگران، طلاب، دانشجویان، فعالان فضای مجازی و دغدغه‌مندان فرهنگی، به‌منظور تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و پاسخ فعال به تحولات رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها اعلام شده است.

محور‌های این فراخوان شامل «آرایش رسانه‌ای در گام دوم انقلاب اسلامی»، «نقش رسانه در جهاد تبیین و مقابله با جنگ شناختی و تبلیغات دشمن»، «بازنمایی رسانه‌ای دفاع مقدس ۱۲ روزه ایران علیه رژیم صهیونیستی و درس‌های آن برای جبهه مقاومت»، «رسانه و دفاع از حریم عفاف و حجاب» و «جبهه فرهنگی انقلاب در برابر پروژه جهانی عادی‌سازی بی‌حجابی و فروپاشی خانواده» است.

همچنین «تولید روایت‌های اصیل از مقاومت، ایمان و هویت ملی در عصر جنگ روایت‌ها»، «تقویت سواد رسانه‌ای و تربیت نیرو‌های مؤمن و متخصص در جنگ نرم فرهنگی» و «برنامه‌های نوآورانه رسانه‌ای برای تبیین حقانیت انقلاب اسلامی در افکار عمومی جهانی» از دیگر محور‌های پیشنهادی این فراخوان عنوان شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار می‌توانند در قالب ایده‌های نوآورانه، طرح‌های اجرایی یا مقالات علمی و تحلیلی ارسال شوند و آثار برتر پس از داوری، در نشست تخصصی اصحاب رسانه انقلابی معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۰۱۸۵۹۶۶۹ ارسال کنند.