با ورود ۱۵ دستگاه اتوبوس جدید؛
انتظار مسافران خط تجریش، دارآباد و شهرک قائم کمتر شد
مطالبه شهروندان محلات شرق منطقه یک از مدیریت شهری محقق شد و با ورود ۱۵ دستگاه اتوبوس جدید به خط تجریش–دارآباد–شهرک قائم، زمان انتظار مسافران این مسیر به شکل محسوسی کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شهردار منطقه یک گفت: توسعه ناوگان اتوبوسرانی خط ۲۹۸ که سالها یکی از مطالبات جدی ساکنان شرق منطقه یک بود، با همراهی و هماهنگی مدیریت شهری و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه انجام و ناوگان این مسیر که یکی از خطوط طولانی حمل و نقلی منطقه است نوسازی شد.
هادی حقبین افزود:کاهش زمان انتظار و بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی یکی از خواستههای اصلی اهالی دارآباد و شهرک قائم بود که با پیگیریهای انجامشده، امروز شاهد تحقق آن هستیم.
به گفته وی، در این طرح ۸ دستگاه اتوبوس جای خود را به ۱۵ دستگاه اتوبوس ملکی و جدید شرکت واحد داد و با ورود این اتوبوسها، فاصله زمانی حرکت در این خط به شرایط استاندارد نزدیکتر شده و شهروندان میتوانند با آرامش و سهولت بیشتری از حملونقل عمومی استفاده کنند.
شهردار منطقه یک تأکید کرد: نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، علاوه بر افزایش ایمنی و راحتی سفرهای روزانه، نقش مهمی در جلب رضایت شهروندان و ترغیب آنها به استفاده بیشتر از حملونقل عمومی در مسیر پرتردد تجریش–دارآباد–شهرک قائم دارد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه حملونقل عمومی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهری از اولویتهای مدیریت شهری منطقه یک است و این اقدامات با توجه به نیازها و مطالبات محلی شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.