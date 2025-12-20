پخش زنده
آیین ملی «یلداخوانی» در آستانه شب یلدا، ۲۹ و ۳۰ آذرماه، با مشارکت کتابخانههای عمومی سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین ملی همنشینی با کتاب با عنوان «یلداخوانی» با رویکرد پاسداشت آیینهای ایرانی ـ اسلامی و تقویت نقش کتابخانههای عمومی بهعنوان پایگاههای فرهنگی و اجتماعی و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و تقویت پیوندهای خانوادگی، روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ در کتابخانههای عمومی سراسر کشور، با حضور اعضا، بهویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها، اجرا خواهد شد.
در قالب این آیین، برنامههای متنوع فرهنگی و ادبی پیشبینی شده که ازجمله آنها میتوان به شاهنامهخوانی و نقالی کوتاه، خوانش خلاق اشعار حافظ، «یلدای اقوام» با محور معرفی خردهفرهنگها از دریچه کتاب، بلندخوانی اشعار یلدایی، نمایش کتابهای مرتبط با یلدا و ارائه مشاوره اطلاعاتی به مراجعان، اشاره کرد.
کارگاه تصویرسازی داستانهای یلدا ویژه کودکان و نوجوانان، قصهخوانی یلدا ویژه کودکان و خانوادهها و برگزاری جلسات ادبی و مشاعره میان اعضا، از دیگر بخشهای این برنامه ملی است.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات برنامهها، به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود، مراجعه کنند.