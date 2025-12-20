پخش زنده
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: دشمن هرگز خیرخواه ملت ایران نیست و تلاش دارد ایران را از حضور منطقهای، توان هستهای و قدرت موشکی محروم کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه هماهنگی کمیتههای ستاد برگزاری ششمین سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور سردار حسین معروفی، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین و رئیس ستاد بزرگداشت هفته مقاومت در سازمان بسیج برگزار شد.
سردار معروفی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور ما، منطقه و جهان اسلام نیازمند ترویج فرهنگ مقاومت، جهاد و شهادت است. فرهنگ مقاومت همان فرهنگ ایستادگی در برابر ظلم و استکبارستیزی است که ریشه در قرآن کریم و آموزههای اهل بیت علیهمالسلام دارد. این فرهنگ انسان را به خدا نزدیک میکند و توان عبور از نفس و رسیدن به حیات طیبه را فراهم میسازد.
مکتب شهید سلیمانی؛ فرصت بزرگ برای ملت ایران و جهان اسلام
رئیس ستاد بزرگداشت هفته مقاومت در سازمان بسیج افزود: مکتب شهید سلیمانی به دلیل جاذبه معنوی و مغناطیسی خود امروز فرصتی بزرگ برای ملت ایران و جهان اسلام است. عشق به حاج قاسم در میان همه اقشار ملت ایران اعم از شیعه و سنی، اصولگرا و اصلاحطلب، دختران و پسران دیده میشود و این عشق الهی است که عزت و شرف ملت ایران را نمایان کرده است.
اهمیت ویژه مقاومت در شرایط کنونی
معاون هماهنگکننده بسیج مستضعفین تصریح کرد: با توجه به جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی و تحولات جبهه مقاومت، اهمیت یاد و راه شهید سلیمانی دوچندان شده است. رهبر معظم انقلاب بر اتحاد مقدس و وحدت برای تولید قدرت تأکید کردهاند و برنامههای امسال نیز با سه رویکرد اصلی مردمی بودن، استکبارستیزی و برجستهسازی شهدای عزیز جبهه مقاومت طراحی شده است
دشمن به دنبال خلع سلاح ملت ایران است
وی افزود: دشمن هرگز خیرخواه ملت ایران نیست و تلاش دارد ایران را از حضور منطقهای، توان هستهای و قدرت موشکی محروم کند. این هدف همان خلع سلاح ملت ایران است. در مقابل، وحدت و انسجام ملی بازدارندگی را افزایش داده و آسایش و آرامش را برای ملت بزرگ ایران به همراه خواهد داشت.
برنامههای دقیق و مردمی در کرمان
سردار معروفی گفت: در استان کرمان برنامهها با دقت در کارگروههای ستاد راهبردی و ستاد مردمی طراحی شده است. همه حرکتها مردمی است و هیچ کمک حاکمیتی در این مسیر وجود ندارد. تاکنون ۳۴۰ برنامه و ۲۶۰ موکب مردمی پیشبینی شده که نشاندهنده قدرشناسی مردم کرمان نسبت به شهید سلیمانی است.
کرمان؛ سرچشمه مکتب شهید سلیمانی
رئیس ستاد بزرگداشت هفته مقاومت در سازمان بسیج افزود: کرمان قله و سرچشمه مکتب شهید سلیمانی است و نگاه ملت ایران و جهان اسلام در این ایام به کرمان معطوف خواهد بود. از مردم انتظار میرود با همکاری و همیاری، توصیههای مسئولین را رعایت کنند تا مهماننوازی دیار کریمان به بهترین شکل جلوهگر شود.
مقاومت زنده است چون حاج قاسم زنده است
معاون هماهنگکننده بسیج مستضعفین تصریح کرد: امیدواریم امسال برنامههای بزرگ و فاخر برگزار شود و به دنیا ثابت کنیم که مقاومت زنده است، چرا که حاج قاسم زنده است. انشاءالله این مراسمها بار دیگر وحدت و عزت ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.