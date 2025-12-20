امروز: -
پشت پرده حملات آمریکا به سوریه

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹- ۱۷:۳۸
پربازدیدترین فیلم ها
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
جنایت صهیونیست ها در غزه با استفاده از هوش مصنوعی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
وقتی انکار جواب نمی‌دهد
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
سفر استانی رئیس جمهور به خراسان جنوبی
۱۴۰۴-۰۹-۲۷
سال‌ها برنامه ریزی برای باختن
سال‌ها برنامه ریزی برای باختن
۱۴۰۴-۰۹-۲۶
خبرهای مرتبط

حمله آمریکا و اردن به اهداف ادعایی داعش در سوریه

برچسب ها: حمله هوایی آمریکا ، سوریه ، داعش
