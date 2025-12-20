رییس اداره بیابان‌زدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان گفت: طرح مدیریت رواناب در منطقه خویسه شهرستان کارون به منظور مقابله با بیابان‌زایی و توسعه عرصه طبیعی شهرستان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی چمن‌نژادیان بیان کرد: طرح مدیریت روان آب در مساحت ۱۲۵ هکتار در منطقه خویسه شهرستان کارون در راستای مقابله با بیابان‌زایی و پدیده گرد و غبار در حال انجام است.

وی گفت: بارش‌های موثر اخیر باران در این عرصه باعث شده تا طرح مدیریت رواناب و کاشت بذر در این منطقه با موفقیت انجام شود.

چمن نژادیان عنوان کرد: بذر‌های شور پسند و متناسب با منطقه به نام اوشنان در این منطقه در حال کشت است و این اقدام در راستای مدیریت روان آب و گسترش پوشش گیاهی انجام می‌گیرد.

رییس اداره بیابان‌زدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اظهار کرد: اجرای طرح مدیریت رواناب (عملیات هلالی آبگیر، فارو و پیتینگ) در آینده باعث افزایش چشمگیر پوشش گیاهی در منطقه خواهد شد.

بر اساس اعلام اداره کل منابع طبیعی خوزستان، طی ۱۰ سال گذشته، طرح بیابان زدایی از ۳۵۰ هزار هکتار کانون ریزگرد استان، برای ۶۰ هزار هکتار انجام شده و اقدامات اثرگذاری برای توسعه فضای سبز و تثبیت خاک صورت گرفت.