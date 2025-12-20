به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه سیستان بلوچستان ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ حین اعزام به ماموریت مرزی دچار سانحه تصادف رانندگی شدند که در این حادثه استوار دوم امیرحسام جوینده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید استواردوم شهید امیرحسام جوینده مجرد و اهل صومعه سرا است.

مراسم تشییع و تدفین این شهید متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.