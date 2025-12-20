پخش زنده
پزشکان جهادی خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان به مردم روستاهای شمال شهرستان هیرمند در سیستان وبلوچستان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، تیمهای جهادی پزشکان در قالب اردویی مشترک بسیج دانشجویی و بسیج جامعه پزشکی علوم پزشکی زابل اقدام به ویزیت رایگان بیماران مناطق محروم کردند.
صالح دهمرده مسئول بسیج جامعه پزشکی زابل گفت: تیم دندانپزشکی با حضور سه متخصص در حال خدمت به مردم و بیماران هستند.
وی افزود: تعداد سی نفر از مردم از خدمات دندانپزشکی رایگان بهرهمند شدند و امکان دارد این آمار به حدود سه برابر نیز افزایش یابد.
علیرضا غلامعلی زاده مسئول بسیج دانشجویی علوم پزشکی زابل گفت: این خدمات پزشکی در بخشهای مختلف درمان مانند ویزیت رایگان بیماران توسط پزشکان و بخشهای پایش سلامت و توزیع داروی رایگان شامل میشود.
وی افزود: اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی و توزیع لباس به افراد نیازمند با همکاری مرکز آسیبهای اجتماعی هفت خان رستم به مردم روستای ملادادی بخش قرقری شهرستان هیرمند میباشد.