نیکو کار و خیر اندیش فریمانی ده سری جهیزیه کامل به خانواده های نیازمند اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: خیر نیک‌اندیش حاج حسن مطهری به مناسبت سالگرد درگذشت همسر گرامی‌شان مرحومه حاجیه خانم ایزدی، در اقدامی ارزشمند و در حمایت از نوعروسان نیازمند ۱۰ سری جهیزیه کامل را به خانواده‌های نیازمند شهرستان اهدا کرد.

ناصری افزود: از این تعداد جهیزیه ۶ سری جهیزیه به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد فریمان و ۴ سری دیگر به نوعروسان غیرمددجوی نیازمند تخصیص یافت.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدام انسان‌ دوستانه حاج حسن مطهری، و صرف یک میلیارد تومان برای تامین این جهیزیه‌ها گفت: خیران نیک‌اندیش سرمایه‌های اجتماعی کشور هستند و حضور آنان در کنار نهادهایی، چون کمیته امداد، نماد همدلی و همکاری مردم و دولت در خدمت به نیازمندان است.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی افزود: این حرکت خیرخواهانه، جلوه‌ای از ایمان و اخلاص است که باید الگوی همه قرار گیرد چرا که حمایت از ازدواج جوانان و رفع دغدغه‌های اولیه زندگی آنان، یکی از مصادیق مهم مسئولیت اجتماعی است.

وی در ادامه از این که در قالب تفاهم‌نامه‌ای با این خیر گرانقدر، ۶ سری جهیزیه دیگر از محل مشارکت‌های مردمی تأمین و اهدا شود اظهار خرسندی کرد و گفت: امیدوارم این رویه با استقبال گسترده نیکوکاران و خانواده‌های عزا مواجه شود و برنامه‌ریزی برای توسعه آن در سایر مناطق صورت گیرد.