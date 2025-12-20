به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه، درحین اعزام به ماموریت مرزی در ۲۷ آذر به دلیل مه شدید و شرایط جوی منطقه دچار سانحه تصادف شدند که در این حادثه متاسفانه استواردوم امیرحسام جوینده، مجرد وساکن استان گیلان و استواردوم محمد دولت خواه، مجرد وساکن استان خراسان شمالی به دلیل جراحات شدید حادثه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.