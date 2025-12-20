پخش زنده
مرکز اطلاع رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان از شهادت دومرزبان فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه بر اثر سانحه رانندگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه، درحین اعزام به ماموریت مرزی در ۲۷ آذر به دلیل مه شدید و شرایط جوی منطقه دچار سانحه تصادف شدند که در این حادثه متاسفانه استواردوم امیرحسام جوینده، مجرد وساکن استان گیلان و استواردوم محمد دولت خواه، مجرد وساکن استان خراسان شمالی به دلیل جراحات شدید حادثه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.