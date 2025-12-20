احداث مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی مهرگان یکی از اقدامات کلیدی در این مسیر است که هم‌اکنون در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد. این پروژه به‌عنوان بخشی از طرح قرارگاه مدیریت و تأمین آب در سال ۱۴۰۵ تعریف شده و هدف آن تضمین دسترسی پایدار به آب برای ساکنان منطقه است.

بیرنوندی، مدیرعامل شرکت آبفا، در این‌باره گفت: «توسعه هر شهر و منطقه بدون تأمین آب پایدار ممکن نیست و احداث این مخزن بزرگ، گامی مهم در مسیر خدمت‌رسانی به مردم مهرگان خواهد بود.»

همچنین سعید ملازینل، ناظر عالی پروژه، تأکید کرد: «با بهره‌برداری از این مخزن، آب مورد نیاز بیش از ۵۰ هزار نفر از شهروندان مهرگان به‌طور پایدار تأمین خواهد شد.»

این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی آبفا، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مهرگان و توسعه پایدار این منطقه ایفا خواهد کرد.