۵۱ طرح بهداشتی و درمانی با مشارکت خیرین سلامت در سیستان و بلوچستان اجرا وبه بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، دکتر حسینعلی شهریاری، دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مراسم بهرهبرداری از خانه بهداشت خواجهمسک زاهدان گفت: خوشبختانه با مشارکت خیرین سلامت، هماکنون ۵۱ پروژه بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان در حال اجراست.
با توجه به اهمیت نقش خیرین در ارتقای خدمات سلامت، تمام سعی و تلاش ما بر این است که با استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین سلامت، توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در مناطق مختلف کشور بهویژه استانهای کمتر برخوردار شتاب بیشتری بگیرد.
این طرح با مشارکت خیرین نیکوکار، خانم مقدسی و آقای بدیعی اردستانی، و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان احداث شده است. این خانه بهداشت به متراژ ۹۰ متر مربع ساخته شده وبه بیش از دو هزار نفر خدمات بهداشتی را به جمعیتی ارائه میدهد.