پخش زنده
امروز: -
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در دیدار چهرهبهچهره با مراجعهکنندگان، به بررسی مشکلات حقوقی و اداری آنان پرداخت و دستورات لازم را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در رأس یک هیئت قضائی شامل نظری قائم مقام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، سجودی رئیس امور کارگزینی قضات قوه قضائیه، حجتالاسلام سعدی رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه، دهقانی رئیس امور اداری و استخدامی قوه قضائیه و جوهری رئیس امور آموزش قوه قضائیه در برنامه مستمر ملاقات مردمی در محل مرکز ارتباطات مردمی حضور یافت و با ملاقات چهره به چهره با مراجعان به بررسی مشکلات حقوقی و قضائی آنها پرداخت و دستورات مقتضی را صادر کرد.
در این دیدار که در زمینه برنامههای مستمر ملاقات مردمی هفتگی که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه در مرکز ارتباطات مردمی به مدت ۳ ساعت برگزار شد، تعدادی از مراجعهکنندگان با معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه به صورت چهره به چهره دیدار و گفتوگو کردند.
موحدی در این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواستهای متقاضیان و مطالعه موردی مستندات، لوایح و اوراق قضائی صادره، با پاسخگویی و راهنمایی مراجعه کنندگان، در موضوعات لازم دستورات قانونی را به واحدهای ذیربط صادر کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به مزیتهای ملاقاتهای مسئولان با مردم، گفت: به این نکته که ملاقاتهای مردمی یکی از ابزارهای صحیح و قوی مدیریت است اعتقاد راسخ دارم، قطعاً اگر یک مدیر در نظام جمهوری و نظام قضائی بخواهد مسئولیتش را بدرستی ایفا کند نیاز است با مراجعین دیدار چهره به چهره داشته باشد و صحبتهای آنها را بشنود.
وی افزود: مسلماً این نوع برخوردها همیشه راهگشای موفقیت در مدیریت خواهد بود.
موحدی گفت: ملاقات کنندههای امروز ما مسائل و مشکلاتی در حوزه منابع انسانی، حوزههایی مثل جذب و گزینش، آموزش، استخدام، امور اداری و قضائی داشتند و ما با دقت به سخنان آنها گوش دادیم و دستورات لازم را صادر کردیم.
وی افزود: اولاً به جهت اعتبار و حرمتی که برای این ملاقاتهای مردمی و ثانیاً برای این اداره کل به عنوان یک اداره کل موفق در پیگیریهای مردمی قائل بودیم، تیم مجمع مدیریت منابع انسانی با اکثر مدیران ورود پیدا کردیم و این توفیق نصیب ما شد تا بتوانیم اموری را که به حوزه ما مربوط میشد پاسخگو باشیم و به ۴۵ مراجعه کننده پاسخ دهیم.
علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز گفت: لازم میدانم از عنایت ویژه ریاست قوه قضائیه به مباحث ارتباطات مردمی و ملاقاتهای عمومی قدردانی کنم. خوشبختانه در قریب به پنج سالی که از ریاست حجتالاسلام محسنی اژهای بر قوه قضائیه میگذرد، اقدامات مؤثر و قابل توجهی در حوزه ملاقاتها و ارتباطهای مردمی انجام شده است.
وی افزود: در سفرهای استانی ریاست قوه قضائیه، به طور متوسط روزانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر ملاقات میشدند و این دیدارها بهصورت مستمر و در بازهای حدود ۹ ساعت انجام میگرفت؛ بهگونهای که تمامی افرادی که تقاضای ملاقات داشتند، مورد رسیدگی قرار میگرفتند.
رفاهی با اشاره اینکه فرهنگ ملاقات مردمی در میان مدیران قضائی نهادینه شده است، گفت: رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها حداقل یک روز در هفته را به ملاقات مردمی اختصاص دادهاند و این رویکرد در مجموعه قوه قضائیه روزبهروز تکامل یافته است.
وی افزود: ملاقات اعضای شورای عالی قضائی نیز بهصورت هفتگی و حداقل با حضور یک نفر از اعضا انجام میشد که این موضوع با عنایت و پیگیری مستقیم ریاست قوه قضائیه و بر اساس برنامهریزی منظم دنبال میشد. همچنین روزانه با همکاری دادستان محترم تهران، یکی از معاونان برای انجام ملاقاتهای مردمی در محل اداره کل ارتباطات مردمی حضور پیدا میکرد.
رفاهی گفت: در اداره کل ارتباطات مردمی، چهار اتاق ویژه برای ملاقاتها در نظر گرفته شده و از ابتدای صبح تا زمانی که اربابرجوع حضور داشت، هیچگاه درهای مجموعه بسته نمیشد. حتی در ایام کرونا و روزهایی که برخی دستگاهها تعطیل بودند، ارتباط با مردم برقرار بود و تمرکز اصلی ما صرفاً بر انجام ملاقاتها قرار داشت. بهطور متوسط روزانه بین ۳۵ تا ۴۰ نفر ملاقات انجام میشد.
وی با اشاره به رسیدگی به تجمعات مردمی افزود: در این موارد نیز مطالبات افراد شنیده میشد و تا آنجا که قانون اجازه میداد، اقدامات لازم صورت میگرفت. امروز نیز با همکاری همکاران، بهویژه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، اقدام کمنظیری انجام شد.
رفاهی گفت: امروز قریب به ۴۵ نفر از مراجعهکنندگان پذیرش شدند و مسئولان مربوطه هر یک در حیطه وظایف خود اظهارات آنان را شنیدند و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد که این تصمیمات در قالب مکاتبات اداری ابلاغ و پیگیریهای لازم انجام می شود.