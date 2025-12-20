به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ این بازی عصر امروز در سالن ۲۵ آبان اصفهان برگزار شد.

سپاهان‌نوین تا قبل از این دیدار با سه پیروزی، چهار شکست و شش امتیاز در رده ششم جدول قرار داشت و فراز بام دهدشت هم با دو پیروزی، یک تساوی، چهار شکست و پنج امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفته بود.

بازیکنان فرازبام دهدشت را امید جهانگیری، مهرشاد دانشی، فرشاد پارسایی، امیرحسین وفایی‌دوست، شایان فرشته نژاد، احمدرضا آرام، حسین علمی‌خواه، محمد یوسفی پناه، امیرحسین عادلی، عارف محسن‌خواه، متین عادل‌منش، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین نیک اقبال، روح‌الله عادل‌خانی، محسن گلزاریان و محمدجواد عرب به سرمربی‌گری حمید ربانی‌کیا تشکیل می‌دادند.

پویان ناصری، عادل اسدی، پارسا دهقانی، ساسان صادقی، امیررضا کریمی، یونس بدیعی، علی صادقی، محمد کیانی، مسام زلفی، محمدجواد فقیهی، جلال کیانی، علیرضا کاظمی، مجتبی پیکانپور، سیدعلی موسوی، رضا توکلی‌نیا و علی هرتمنی با هدایت مجید رحیمی‌زاده برای سپاهان‌نوین به میدان رفتند.

گل نخست این دیدار توسط بازیکنان سپاهان‌نوین به ثمر رسید. تا دقیقه ۱۰ دو تیم پایاپای پیش رفتند و بیشترین عملکرد مثبت را دروازه‌بان‌های دو تیم داشتند. در دقیقه ۱۷ شاگردان مجید رحیمی‌زاده موفق شدند سه گل پیش بیفتند و سرمربی فرازبام وقت استراحت درخواست کرد. در نهایت نیمه اول این دیدار با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ به سود سپاهان نوین به پایان رسید.

در نیمه دوم شاگردان ربانی‌کیا اختلاف گل را کاهش دادند و سرمربی سپاهان نوین درخواست تایم استراحت کرد. اختلاف گل به عدد یک کاهش پیدا کرد و رحیمی‌زاده در حملات تیمش از سیستم پاورپلی استفاده می‌کرد تا در نهایت این دیدار با نتیجه ۲۷ بر ۲۴ به سود سپاهان‌نوین به اتمام رسید.