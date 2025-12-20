برکناری یک استاد ایرانی در دانشگاه آمریکا به جرم نقد رژیم صهیونیستی، بار دیگر تناقض میان ادعا‌های آزادی بیان و عملکرد واقعی سیاستمداران و مدافعان آن در این کشور را آشکار کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ یک استاد ایرانی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا در آستانه اخراج قرار گرفته است، علت این تصمیم، نقد وی نسبت به رژیم صهیونیستی و دفاع از حقیقت اعلام شده است. کاربران فضای مجازی، این اقدام را نمونه‌ای از «دموکراسی گزینشی» توصیف کرده و بر تناقض‌گویی سیاستمداران و مدافعان دروغین آزادی بیان تأکید دارند.

گفتنی است شیرین سعیدی، استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس، به دلیل انتقاد از اسرائیل و حمایت از فلسطین از سمت دانشگاهی خود برکنار شد، این اقدام بار دیگر موضوع آزادی بیان در دانشگاه‌های آمریکا را به بحث عمومی کشانده است.

شیرین سعیدی، استاد ایرانی دانشگاه آرکانزاس در ایالت آمریکا، تنها به جرم دفاع از حقوق مردم فلسطین، نقد صریح اسرائیل و تمجید از رهبر انقلاب ایران، از سمت دانشگاهی خود برکنار شد و در آستانه اخراج قرار گرفت.

نل گل لوکمن، روزنامه‌نگار آمریکایی، اعلام کرده است که دانشگاه آرکانزاس در تلاش است یک استاد با استخدام دائم را به دلیل اظهار نظر درباره ایران و نقد اسرائیل اخراج کند، پیش‌تر نیز هلیا دوتی، دانشجوی ایرانی، به دلیل حمایت از فلسطین و انتقاد از رژیم صهیونیستی، تعلیق شده بود.

این اقدام در ادامه روندی است که طی سال‌های اخیر ده‌ها استاد و دانشجو در آمریکا به دلیل دفاع از حقوق فلسطینی‌ها یا بیان نظرات منتقدانه علیه اسرائیل با برکناری، تعلیق یا پرونده‌سازی مواجه شده‌اند، منتقدان این روند را نمونه‌ای از آزادی بیان گزینشی در دانشگاه‌های آمریکا می‌دانند.

ایالات متحده همواره آزادی بیان را به عنوان یکی از اصول بنیادین خود مطرح می‌کند، اما موارد متعددی از تعلیق و برکناری اساتید و دانشجویان به دلیل اظهار نظر درباره اسرائیل و فلسطین، انتقاداتی جدی درباره گزینشی بودن این آزادی ایجاد کرده است، این پرونده‌ها بحث درباره تعارض میان شعار‌ها و عملکرد واقعی نهاد‌های آموزشی در آمریکا را برجسته می‌کنند.