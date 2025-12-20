پخش زنده
درپی گرفتار شدن ۱۳ خودرو در برف و کولاک، نیروهای هلالاحمر فریمان به سرنشینان آنها امدادرسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلالاحمر فریمان گفت: نیروهای عملیاتی این جمعیت در پی بارش شدید برف و وقوع کولاک، اقدام به امدادرسانی و اسکان اضطراری ۲۵ فرد گرفتار و ۱۳ خودرو در محورهای این شهرستان کردند.
احمد سروقد افزود: با اعلام گزارشهای مردمی مبنی بر انسداد مسیرها و گرفتار شدن خودروها در برف و کولاک، تیمهای امدادی هلالاحمر به سرعت در مناطق حادثهدیده حضور یافتند و ضمن رهاسازی خودروها، خدمات امدادی لازم را به گرفتار شدگان در برف ارائه دادند.
وی گفت: اسکان اضطراری برخی از مسافران در اماکن پیشبینیشده انجام و اقلام ضروری از جمله پتو و مواد غذایی میان حادثهدیدگان توزیع شد.