رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت :نسخه درمانی سازمان در حوزه حفاظت، افزایش مشارکت مردمی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی، در نشست شورای مدیران استانی، رویکرد اصلی سازمان را تسهیلگری برای افزایش مشارکت مردم دانست و تأکید کرد که حفاظت از عرصهها بدون همراهی مردم ممکن نیست و وظیفه اصلی ما تسهیل فرآیندها و ایجاد بسترهای لازم برای حضور مؤثر مردم در حفاظت از منابع طبیعی است.
وی با اشاره به اصلاح ساختاری سازمان، افزود: «انجام وظایف یک دستگاه صرفاً با افزایش نیروی انسانی محقق نمیشود.
رئیس سازمان منابع طبیعی راهکار جایگزین را بهرهگیری از ابزارهای نوین دانست و گفت : امروز دیگر افزایش نیرو راهکار اصلی نیست، بلکه باید با بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین، پایش و رصد عرصههای منابع طبیعی بهصورت لحظهای انجام شود.
افلاطونی همچنین در خصوص انتصابات تأکید کرد: در انتخاب مدیران سازمان منابع طبیعی هیچگونه نگاه سیاسی و جناحی وجود ندارد و معیار اصلی، توانمندیهای فنی و مدیریتی افراد است.
وی با اذعان به مشکلات موجود، گفت: بخشی از این مسائل از طریق تعاملات و مدیریت در سطح استانها قابل حل است، اما برخی دیگر نیازمند پیگیریهای ملی و تخصیص اعتبارات از سوی دولت است.
رئیس سازمان منابع طبیعی همچنین بر لزوم جذب سرمایهگذار بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.
در ادامه نشست ، حجتالاسلام والمسلمین حبیب الله زمانی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در استان قم، بر بُعد اخلاقی وظایف تأکید کرد و گفت: «عمل به وظایف و مسئولیتها یک واجب شرعی است.»
از سوی دیگر، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، از تخصیص بودجه استانی خبر داد و گفت: «با هماهنگی سازمان مدیریت استان قم مقرر شد طی دوره چهار ساله از بودجه ۱۶۰ میلیارد تومانی اعتبارات استانی در طرح مقابله با بیابانزایی استفاده کنیم.»
مرتضی داودی، افزود که برای جبران کسری اعتبارات، مقرر شد در قالب مشارکت با نفت نیز بخشی از مشکلات حل شود.