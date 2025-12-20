پخش زنده
شهید تندگویان؛ وزیرنفت دولت شهیدرجایی بود که سال ۱۳۵۹ در جریان بازدید از پالایشگاه آبادان در جاده ماهشهر به آبادان به اسارت نیروهای رژیم بعثی عراق درآمد و پس از مدتی نامعلوم؛ زیر شکنجه دژخیمان بعثی به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیستونهم آذرماه یادآور تجلیل از شهید محمدجواد تندگویان، وزیر نفت دولت شهید رجایی است؛ مدیری متعهد و انقلابی که در آغازین سالهای دفاع مقدس، با روحیهای جهادی برای سرکشی و ساماندهی امور صنعت نفت راهی مناطق عملیاتی شد. او در سال ۱۳۵۹ هنگام بازدید از پالایشگاه آبادان در مسیر ماهشهر به آبادان به اسارت نیروهای رژیم بعثی عراق درآمد و پس از تحمل سالها رنج و شکنجه، مظلومانه به شهادت رسید.
شهید تندگویان نماد مسئولیتپذیری، شجاعت و خدمت صادقانه به مردم و میهن است و نام او در تاریخ انقلاب اسلامی بهعنوان الگویی ماندگار از ایثار و پایبندی به آرمانها ثبت شده است.