نتایج مطالعات برنامه عملیاتی تأمین زمین در اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور، در نشستی تخصصی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت.

گام تازه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زمین و تمرکززدایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هفتمین نشست هم‌اندیشی اساتید و صاحب‌نظران شهرسازی و معماری به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، نتایج مطالعات برنامه عملیاتی تأمین زمین در چارچوب تبصره یک بند «ب» ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت بررسی شد.

غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری، این مطالعات را نقشه راه وزارت راه و شهرسازی برای برنامه‌ریزی فعالانه دولت در حوزه تأمین زمین عنوان کرد.

وی گفت: این مطالعات با هدایت دفتر طرح‌ریزی شهری و همکاری دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.

در این بررسی‌ها، اقدامات گذشته ارزیابی و ظرفیت‌های ملی و استانی تأمین زمین شناسایی شده است.

کاظمیان هدف نهایی این روند را سیاست‌گذاری مؤثر در سطوح ملی و منطقه‌ای اعلام کرد.

در ادامه نشست، طرح امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی مرکز دیپلماتیک رویدادهای بین‌المللی ایران ارائه شد.

این طرح با هدف تمرکززدایی از پایتخت و توسعه منطقه‌ای مکران مطرح شده است.

صاحب‌نظران حاضر، ابعاد مختلف اجرایی و ضرورت‌های این طرح را بررسی کردند.

نشست با تبادل دیدگاه‌های تخصصی برای تکمیل و هدایت بهتر این برنامه‌ها به پایان رسید.