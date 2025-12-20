پخش زنده
نتایج مطالعات برنامه عملیاتی تأمین زمین در اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور، در نشستی تخصصی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و جمعی از صاحبنظران حوزه شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هفتمین نشست هماندیشی اساتید و صاحبنظران شهرسازی و معماری به میزبانی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست، نتایج مطالعات برنامه عملیاتی تأمین زمین در چارچوب تبصره یک بند «ب» ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت بررسی شد.
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری، این مطالعات را نقشه راه وزارت راه و شهرسازی برای برنامهریزی فعالانه دولت در حوزه تأمین زمین عنوان کرد.
وی گفت: این مطالعات با هدایت دفتر طرحریزی شهری و همکاری دانشگاه شهید بهشتی انجام شده است.
در این بررسیها، اقدامات گذشته ارزیابی و ظرفیتهای ملی و استانی تأمین زمین شناسایی شده است.
کاظمیان هدف نهایی این روند را سیاستگذاری مؤثر در سطوح ملی و منطقهای اعلام کرد.
در ادامه نشست، طرح امکانسنجی و برنامهریزی مرکز دیپلماتیک رویدادهای بینالمللی ایران ارائه شد.
این طرح با هدف تمرکززدایی از پایتخت و توسعه منطقهای مکران مطرح شده است.
صاحبنظران حاضر، ابعاد مختلف اجرایی و ضرورتهای این طرح را بررسی کردند.
نشست با تبادل دیدگاههای تخصصی برای تکمیل و هدایت بهتر این برنامهها به پایان رسید.