گزارش دیوان محاسبات از عملکرد ۶ ماهه سازمان اموال تملیکی
طبق نتایج حسابرسی دیوان محاسبات کشور از عملکرد سازمان اموال تملیکی، در نیم سال نخست ۱۴۰۴ ارزش ریالی کالاهای تعیین تکلیف شده بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، ارزش داراییهای جاری، موجودی کالا و اموال قبض انبار نیز مجموعاً بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان برآورد و ارزیابی میشود. دیوان محاسبات بر تسریع در تعیین تکلیف کالاها با هدف کاهش رسوب طولانی مدت، کاهش هزینههای انبارداری و کنترل هوشمند گردش و موجودی اموال تاکید دارد.