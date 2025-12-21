به منظور هم نشینی بیشتر خانواده‌ها در شب یلدا ، دوشنبه یک دی ماه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان با یک ساعت و نیم تاخیر آغاز می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ استاندار فارس در پیامی به مناسبت شب یلدا گفت: به منظور هم نشینی بیشتر خانواده‌ها در این شب، دوشنبه یک دی ماه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان با یک ساعت و نیم تاخیر آغاز می‌شود.

حسینعلی امیری در پیامی با گرامی‌داشت آئین شب یلدا، این سنت کهن ایرانی را نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند میان مشاهده علمی طبیعت، نظم اجتماعی و انتقال بین‌نسلی دانش و تجربه در فرهنگ ایرانی توصیف کرد.

استاندار فارس با اشاره به ابعاد فرهنگی و اجتماعی این سنت افزود: یلدا تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه حاصل رصد دقیق گردش زمان و طبیعت و جلوه‌ای از خرد جمعی جامعه ایرانی است که در قالب آئین‌های فرهنگی پایدار بازتولید شده است.

امیری با تأکید بر تلفیق سنت‌های ملی با تعالیم اسلامی تصریح کرد: آئین شب یلدا، در هم‌نشینی با آموزه‌های نورانی اسلام، بستری مؤثر برای تقویت صله‌رحم، تحکیم پیوند‌های خویشاوندی و بازآفرینی جایگاه نهاد خانواده در جامعه ایرانی اسلامی فراهم کرده است.

وی نهاد خانواده را ستون استوار هویت ملی و سرمایه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: فرهنگ ایرانی که در گذر تاریخ با گفتمان اخلاق مدارانه اسلام پیوندی عمیق یافته، در چنین شب‌هایی خود را در گفت‌و‌گو، روایت‌ها و همدلی‌های خانوادگی بازمی‌یابد.

استاندار فارس یلدا را پاسداشت خرد جمعی و تجربه تاریخی ایرانیان خواند و افزود: این آئین فرصتی برای مکث در شتاب زندگی امروز و یادآوری ارزش‌هایی است که جامعه را به هم پیوند می‌زند و امید را زنده نگه می‌دارد.

بر اساس اعلام استاندار فارس، در راستای فراهم‌سازی فرصت بیشتر برای هم‌نشینی خانواده‌ها در شب یلدا، ساعت آغاز به کار مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و ادارات استان فارس در روز دوشنبه یکم دی‌ماه ۱۴۰۴، یک ساعت و نیم با تأخیر خواهد بود.