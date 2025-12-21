به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم، تکریم ارباب‌رجوع، رسیدگی دقیق و عادلانه به پرونده‌ها از سیاست‌های قوه قضائیه بوده و عمده‌ترین وظایف مسئولان قضائی استماع بدون واسطه مشکلات حقوقی و قضائی مراجعان جهت رفع مشکلاتشان است. میز خدمت و جلسات ملاقات مردمی هر هفته و به‌طور منظم در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، مجتمع‌های قضائی، دادگستری کل استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار می‌شود تا مردم مشکلات و دغدغه‌های خود را با مسئولان قضائی در میان بگذارند.

به همین منظور رئیس قوه قضائیه به مقامات قضائی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدار‌های مردمی استمرار و مداومت داشته باشند.

در همین زمینه، یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴، در ادامه دیدار‌های مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضائی و همچنین آسیب شناسی روند‌ها و رویه‌های موجود در واحد‌های قضائی، با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به درخواست‌های حقوقی و قضائی مراجعان رسیدگی کرد و گفت: آگاهی بخش حقوقی و افزایش اطلاعات و دانش مردم در حوزه مسائل و موضوعات قضائی و حقوقی، یک اصل اساسی و بسیار حائز اهمیت است؛ در همین ملاقات‌های امروز، من متوجه شدم که بسیاری از شما عزیزان، چنانچه از آگاهی لازم در حوزه مسائل حقوقی و قضائی برخوردار بودید، در سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌هایی که داشتید، متضرر و مغبون نمی‌شدید. به هر ترتیب، افزایش آگاهی و دانش حقوقی و قضائی شما مردم، هم وظیفه ما در دستگاه قضائی و هم وظیفه نظام رسانه ای کشور است؛ خود شما بزرگواران نیز نسبت به افزایش اطلاعات حقوقی و قضائی خود و دوستان و آشنایانتان نیز کوشش داشته باشید.

وی افزود: علاوه بر فقدان اطلاعات و دانش حقوقی و قضائی که بعضاً منجر به سوءاستفاده و کلاهبرداری از افراد می‌شود، مقوله ی دیگر، غفلت کردن افراد است؛ گاهی فرد بدون اخذ تضامین کافی و انعقاد قرارداد متقن و مستحکم، مبالغ معتنابهی پول را در اختیار دیگری قرار میدهد و اینچنین، پول و سرمایه او به یغما میرود. همگان باید هشیار باشیم و اعتماد بیجا به کسی نداشته باشیم.

ملاقات‌های مردمی مقامات قضایی سراسر کشور

در همین رابطه سیدعلی اصغر رفاهی، مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه، درباره ملاقات‌های مردمی مقامات قضائی سراسر کشور در آبان سال ۱۴۰۴، گفت: در آبان سال جاری تعداد ۲۴۲ هزار و ۴۱۸ مورد ملاقات مردمی به همت مقامات قضائی سراسر کشور انجام شده که تعداد ۱۶ هزارو ۵۲۲ مورد آن متعلق به روسای کل دادگستری استان‌ها و تعداد ۱۳ هزار و ۲۸۷ مورد مربوط به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بوده و بقیه موارد مربوط به ملاقات سایر مسئولان قضائی است.

وی افزود: استان خراسان رضوی با ۲۷ هزار و ۹۷۴ مورد بیشترین تعداد ملاقات شونده و رئیس کل دادگستری استان سمنان با هزار و ۶۵ مورد بیشترین ملاقات مردمی را داشته است. همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان نیز با هزارو ۴۸۸ مورد بیشترین ملاقات مردمی را داشته است.

مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: اولویت موضوع درخواست‌های مردم در ملاقات‌های صورت گرفته در استان‌ها به ترتیب درخواست‌های مربوط به زندانیان اعم از تقاضای عفو، تخفیف مجازات، مرخصی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، استفاده از پابند(مراقبت) الکترونیکی، دعاوی خانوادگی(مطالبه مهریه، نفقه، طلاق به درخواست زوجه)، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ...، تقاضای وقت رسیدگی و تدقیق در رسیدگی به پرونده‌ها و استماع مباحث طرفین، اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی و اجرا، پیگیری پرونده، ارشاد و راهنمایی، اعسار، عدم رضایت از عملکرد همکاران قضائی و اداری و وکلا و کارشناسان و حمایت از واحد‌های تولیدی و رفع موانع و مشکلات تولید بوده است.

اهم پیگیری‌های صورت گرفته به همت اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه

مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه درباره اهم پیگیری‌های صورت گرفته به همت اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در آبان، افزود: در حوزه مدیریت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه ۲۵۲ مورد تماس تلفنی پیگیری به همت مدیر کل، ۱۰۳ مورد تماس تلفنی پیگیری به همت دفتر مدیر کل، ۳۵۱ مورد پاسخگویی حضوری به همت دفتر مدیر کل، ۱۳۲ مورد وقت اخذ شده از مراجع قضائی برای ارباب رجوع، ۱۲۴ مورد پاسخگویی تلفنی به همت دفتر مدیر کل انجام شده است و در اداره پیگیری و رسیدگی به گزارشات ۱۱۵ مورد پیگیری تلفنی از مراجع مختلف قضائی، ۲۸ مورد پیگیری موارد خاص و مراجعین پرتکرار و ۴۶ مورد اطلاع رسانی به متقاضی صورت گرفته است.

پیگیری مکاتبات به همت اداره پیگیری و رسیدگی به گزارشات

رفاهی درباره پیگیری مکاتبات به همت اداره پیگیری و رسیدگی به گزارشات گفت: تعداد ۳۶۹ مورد نامه بابت پیگیری اول و ۷۸ مورد بابت پیگیری دوم به دادگستری‌های کل استان‌ها ارسال شده همچنین ۲۵۱ مورد نامه بابت پیگیری اول و ۱۴۰ مورد بابت پیگیری دوم به سایر مراجع قضائی ارسال شده است. استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام، چهارمحال وبختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان وبلوچستان، فارس، کردستان، مرکزی، همدان، یزد مکاتبه پیگیری دوم نداشته‌اند؛ و هیچ یک از نامه‌های استان‌های بوشهر، قزوین، قم در آبان منجر به پیگیری نگردیده و همه مکاتبات در زمان مقرر پاسخ داده شده است.

حضور مرتب و مؤثر معاونان دادگستری کل استان تهران و معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه

وی درباره حضور مرتب و مؤثر معاونان دادگستری کل استان تهران و معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: با هماهنگی‌های انجام شده به همت مدیر کل ارتباطات مردمی با دادستان عمومی و انقلاب تهران روزانه احدی از معاونان از ساعت ۹ الی ۱۲ در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور می یابند.

همچنین در روز‌های زوج احدی از معاونان رئیس کل دادگستری کل استان و یا سرپرستان مجتمع‌های قضائی تهران در اداره کل بطور مرتب حضور می‌یابند. فهرستی از مالباختگان تجمعات و پرونده‌های کثیرالشاکی از اداره ملاقات‌ها اخذ و با تعدادی از مراجعانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی خود به این اداره کل مراجعه می‌کنند دیدار و به پرونده‌های آنها رسیدگی می‌کنند.

مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: در آبان معاونان دادگستری کل استان و سرپرستان مجتمع‌های قضائی تهران در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه تعداد ۱۵۲ نفر را ملاقات؛ درخواست‌های آنان را ملاحظه و دستورات لازم را صادر کرده اند. معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه پاسخگوی تعداد ۱۵۰ مورد تقاضای مردمی بوده‌اند.

وی افزود: دادیاران حوزه معاونت اول دادستانی کل کشور تعداد ۵۸ مورد تقاضای مردمی را دریافت و ارشاد کردند.

برپایی میز خدمت در نماز جمعه تهران با دستور ریاست قوه قضائیه

رفاهی درباره برپایی میز خدمت در نماز جمعه تهران گفت: طبق دستور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در زمینه خدمت‌رسانی به نمازگزاران تهرانی از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ هر هفته با هماهنگی ستاد اقامه نماز جمعه تهران میز خدمت دریافت تقاضا‌های مردمی به محضر ریاست قوه قضائیه در محل مصلی حضرت امام خمینی(ره) و یا در دانشگاه تهران تعبیه شده و هر هفته ۲ تا ۳ کارشناس از اداره کل در میز خدمت حاضر و به دریافت درخواست‌ها و ارشاد متقاضیان مشغول می‌شوند. درخواست‌های دریافت شده روز بعد کارشناسی و اقدام می‌شود و نتیجه از طریق پیامک به درخواست دهنده اطلاع رسانی می‌شود. در این ماه ۱۶۷ نفر ملاقات شدند و تعداد درخواست­ های دریافتی در این ماه ۹۳ مورد بوده است.

گزارش آماری ملاقات‌های مدیر کل ارتباطات قوه قضائیه در قالب میز خدمت مساجد

رئیس قوه قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی، دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲، گفت: «در همه ایام سال، به ویژه به مناسبت ایام و اعیاد پیش رو، هرچه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حاضر شوید و از نزدیک و بدون واسطه، مسائل و مشکلات مردم را استماع کنید و درحد توان و مقدورات قانونی، در زمینه رفع این مسائل و مشکلات اقدام کنید، حضور مسئولان قضائی در مساجد و در میان اجتماعات مردمی نباید کمرنگ شود؛ حاضر شدن مسئولان قضائی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه امر مطلوب و لازمی است، اما کافی نیست و باید هم در این مرکز بیشتر حاضر شوید و هم هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حضور یابید تا مستقیم با مردم ارتباط بگیرید.» میز خدمت قضائی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی؛ با حضور مدیر کل ارتباطات مردمی و تعدادی از همکاران اداری هر هفته سه شنبه شب در یکی از مساجد شهر تهران برگزار می‌شود؛ که در این ماه تعداد ۲۹۴ نفر ملاقات شدند و به تعداد ۲۲۵ مورد درخواست مردمی دریافت شد.