به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز، شنبه ۳۰ آذرماه در آبادان با ۱۵۷ و خرمشهر با ۱۵۶ میکروگرم بر متر مکعب قرار گرفت که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم هوا در این شهرستان‌ها است.

همچنین آلودگی هوا در شهر‌های اهواز با ۱۴۱، شوشتر ۱۳۷، کارون ۱۳۰، بندر ماهشهر ۱۲۶، ملاثانی ۱۱۶، شادگان ۱۱۳، بهبهان ۱۰۴ میکروگرم بر مترمکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای تمامی گروه‌های حساس گزارش شده است.

براساس داده‌های این سامانه شهر‌های آغاجاری، اندیمشک، باغملک، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل، هندیجان، هویزه در وضعیت قابل قبول و اندیکا، ایذه، دهدز در وضعیت پاک قرار گرفتند.