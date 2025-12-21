پخش زنده
فناوران یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری قم با تمرکز بر توسعه تجهیزات دمای فوقسرد، گام مهمی در پیشرفت صنایع حساس و تحقیقات علمی کشور برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پرویز ضرونی، مشاور مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به تمرکز تخصصی این مجموعه، اظهار کرد: مأموریت اصلی شرکت، طراحی و ساخت تجهیزات کرایوژنیک با هدف پاسخگویی به نیازهای داخلی صنایع و مراکز علمی کشور است؛ تجهیزاتی که پیش از این عمدتاً از خارج وارد میشدند.
وی با بیان اینکه فناوری کرایوژنیک به دماهای پایینتر از منفی ۱۵۰ درجه سانتیگراد اطلاق میشود، افزود: این حوزه یکی از شاخههای پیشرفته فناوری در جهان به شمار میرود و کاربردهای آن از صنایع غذایی و الکترونیک دقیق گرفته تا تجهیزات پزشکی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی فعال در حوزه ابررسانایی و علم مواد گسترده است.
ضرونی با اشاره به سبد محصولات این شرکت گفت: کرایواستات، کرایوپمپ، دستگاه تولید نیتروژن مایع، سامانههای میعانساز هوا، تجهیزات کالیبراسیون سنسورهای دمای فوقسرد با دقت بالا و کمپرسورهای هلیومی سیکل بسته از جمله محصولاتی هستند که بهصورت بومی طراحی و تولید شدهاند.
وی با اشاره به معرفی سه محصول پیشرفته این شرکت گفت: دو مورد از این محصولات برای نخستینبار رونمایی شدند و از نظر سطح فناوری، در غرب آسیا و حتی در مقیاس جهانی جزء محصولات کمیاب محسوب میشوند.
مشاور مدیرعامل این شرکت دانشبنیان در تشریح یکی از این محصولات گفت: سرماساز فوقسرد میلیکلوین از جمله تجهیزات بسیار پیشرفتهای است که توانایی ایجاد دماهایی در بازه ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیکلوین، معادل کمتر از منفی ۲۷۲ درجه سانتیگراد را دارد؛ دماهایی که کاربرد آنها به حوزههایی مانند رایانش کوانتومی و صنایع هوافضا محدود میشود.
ضرونی تأکید کرد: این محصول بهطور کامل با اتکا به دانش فنی متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده و در حال حاضر تنها چند کشور محدود از جمله آمریکا، آلمان و ایتالیا به تولید صنعتی آن دست یافتهاند.
وی با اشاره به مزیت اقتصادی این محصول افزود: نمونه داخلی این تجهیز با قیمتی در حدود ۲۰۰ هزار دلار عرضه میشود، در حالی که قیمت نمونههای خارجی به حدود ۳۰۰ هزار دلار میرسد که این اختلاف، صرفهجویی ارزی قابلتوجهی برای کشور به همراه دارد.
مشاور مدیرعامل این شرکت در ادامه به یکی دیگر از محصولات پرکاربرد این مجموعه اشاره کرد و گفت: کرایوپمپ خلأ از جمله تجهیزاتی است که کاربرد گستردهتری دارد و در بیمارستانها، بهویژه در سامانههای MRI، همچنین دانشگاهها و آزمایشگاههای فیزیک و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی خاطر نشان کرد: این کرایوپمپها با ایجاد خلأ از طریق سرما، جایگزین مناسبی برای پمپهای مکانیکی و هیدرولیکی هستند و طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، تعداد قابل توجهی از آنها به مراکز مختلف کشور عرضه شده است.
ضرونی با اشاره به رقابتپذیری محصولات این شرکت، یادآور شد: کیفیت تجهیزات تولیدشده قابل مقایسه با نمونههای خارجی است، در حالی که با قیمت پایینتر، خدمات پس از فروش در دسترس و پشتیبانی فنی داخلی عرضه میشوند.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت سیاستگذاران از شرکتهای دانشبنیان گفت: هرچند این شرکت با تکیه بر توان داخلی و سرمایهگذاری مستقل مسیر خود را پیش برده است، اما تقویت حمایتهای مدیریتی و سیاستی میتواند نقش مهمی در تسریع توسعه فناوریهای پیشرفته و کاهش وابستگی کشور ایفا کند.