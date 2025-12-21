در سومین روز نمایشگاه کتاب کرمان، نشست نقد و بررسی آثار ادبیات پایداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در حاشیه نمایشگاه کتاب کرمان فرصتی برای بررسی آثار ادبیات پایداری فراهم شد.

سیدعبدالله مرتضی عاملی، نویسنده و ناشر لبنانی در این نشست گفت: در لبنان چیزی حدود ۲۰۰۰ عنوان کتاب درباره مقاومت، حزب الله، مقاومت ایران و بعد از شهادت حاج‌قاسم صد‌ها عنوان کتاب که در لبنان ترجمه و یا تألیف شده، خود یک جبهه فرهنگی خارج از محدوده ایران محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: مخاطبین ما در منزل، کتابخانه و یا فروشگاه عکس و یا کتابی از امامین انقلاب اسلامی، سیدحسن و حاج قاسم دارند و کتاب «انه من سلیمان» ترجمه عربی وصیت‌نامه شهید سلیمانی تاکنون چند بار چاپ شده است.

مرتضی عاملی یکی از مهمترین ناشران شرکت‌کننده در نمایشگاه‌های خارجی را مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب ایران دانست که به عنوان پرمخاطب‌ترین و پرفروش‌ترین غرفه در نمایشگاه‌ها محسوب می‌شوند و کتاب شهید همت و سلام بر ابراهیم جزء پرفروش‌ترین محصولات آنها است

وی گفت: جهان اسلام مخصوصاً نویسندگان شیعه کتاب‌های فاخر، متین و عقیدتی می‌نویسند تا برای جهانیان درس باشد.

احمد یوسف‌زاده، نویسنده کتاب «آن بیست و سه نفر» هم در این نشست اظهار کرد: ادبیات پایداری شاید مورد غفلت قرار بگیرد، اما مهجور نیست و مخاطب دارد.

وی افزود: هنوز هم نسلی هست که نه تنها می‌خواهد بداند قهرمانانش در زمان جنگ چه کرد بلکه مشتاق نوشتن است.

یوسف‌زاده آثار مکتوب تولید شده برای نخستین کنگره شهدای استان در سال ۷۶ با هدایت حاج‌قاسم را نشانه تیزبینی سردار دل‌ها مبنی بر نیاز جنگ و حماسه به روایت دانست و افزود: دانشگاه شهید باهنر کرمان از همان سال ۷۶ به خوبی به ندای حاج‌قاسم لبیک گفت.

وی تصریح کرد: شهید سلیمانی به شدت دنبال نگارش آثار فاخر در حوزه ادبیات پایداری بود.