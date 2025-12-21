پخش زنده
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به مسدود بودن برخی محورهای کشور به دلیل برف، باران و خسارات زیرساختی، بر همراه داشتن زنجیرچرخ و رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور، هشدارهای ایمنی لازم را به شهروندان ارائه داد.
وی با تبریک هفته حملونقل به فعالان این عرصه و قدردانی از رسانهها، اورژانس، هلال احمر و امدادگران، به تشریح وضعیت جوی محورهای کشور پرداخت.
کرمی اسد اعلام کرد: از روز دوشنبه گذشته، اکثر محورهای کشور شرایط زمستانی را تجربه کردهاند و در استانهایی مانند چهارمحالوبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمان این شرایط بحرانیتر بوده است.
سردار کرمی اسد در رادیو گفتوگو با تأکید بر متفاوت بودن قواعد سفر در فصل زمستان، خطاب به رانندگان گفت: ماندن در سرما و خطر یخزدگی تهدید جدی است. از ۲۵ آذر تأکید کردهایم همراه داشتن تجهیزات زمستانی الزامی است.
وی موارد زیر را از ضروریات سفر در شرایط فعلی برشمرد:
انجام بازدید فنی قبل از حرکت
کنترل سیستم روشنایی و چراغ مهشکن
سلامت سیستم گرمایشی، برفپاککن و بخاری
همراه داشتن زنجیر چرخ و مهارت استفاده از آن
رئیس پلیس راهور با انتقاد از رانندگانی که با وجود داشتن زنجیر چرخ، نحوه استفاده از آن را نمیدانند و موجب ایجاد ترافیک و ماندن در سرما میشوند، هشدار داد: شرایط آبوهوایی مبدأ را ملاک قضاوت کل مسیر قرار ندهید؛ در ارتفاعات با شرایط کاملاً متفاوتی مواجه خواهید شد.
کرمی اسد از رانندگان تازهکار، کمتجربه و افرادی که محدودیت قانونی دارند، خواست تنها در صورت آمادگی کامل و رعایت تمامی الزامات ایمنی، در محورهای برونشهری تردد کنند.
این مقام ارشد پلیس در حالی این هشدارها را ارائه میدهد که نیروهای پلیس راهور به همراه سایر نهادهای امدادی در سراسر کشور در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند.