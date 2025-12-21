وی با اشاره به تردد کامیون‌ها اظهار کرد: روزانه به طور میانگین حدود ۵۰۰ دستگاه کامیون از گمرک جلفا تردد می‌کنند و در مجموع طی هشت ماهه امسال حدود ۱۲۰ هزار کامیون از این مرز عبور کردند.

مدیر کل گمرک جلفا گفت:میزان صادرات، واردات و تردد کامیون‌ها نشان می‌دهد که گمرک‌های جلفا و نوردوز سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال منطقه دارند.

بیسلم گفت: علاوه بر پرسنل اداره مشاغل متعددی در حوزه‌های جانبی از جمله شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های خصوصی، انبارداران، رانندگان کامیون، خدمات لجستیکی و کسب و کار‌های محلی به واسطه فعالیت این گمرک‌ها ایجاد شده و نقش مهمی در رونق اقتصادی و معیشت مردم منطقه ایفا می‌کنند.