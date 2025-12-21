پخش زنده
نمایش «آستانه آفتاب»، مجموعه «آینده طبیعت»، مجموعه «بهار شیراز» و پویش «یلدای مهربانی»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «آستانه آفتاب»، هر روز ساعت ۱۴ از رادیو نمایش پخش میشود.
این نمایش داستان دو دوست صمیمی است که در اثر یک اتفاق از هم جدا میشوند.
شبکه چهار «آینده طبیعت»، را تا سوم دی هر روز ساعت ۱۶ پخش میکند.
بررسی نقش حیوانات، گیاهان و انسانها در تغییر محیط زیست موضوع این مجموعه محصول ۲۰۲۵ است.
شبکه دو پخش مجموعه «بهارِ شیراز»، را از فردا شب ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه آغاز میکند.
این مجموعه داستان خانوادهای است که در هر قسمت درگیر ماجرایی میشود.
شبکه افق پویش «یلدای مهربانی»، را برگزار کرده است
تامین هدیه شب یلدا برای کودکان یتیم هدف این پویش است.