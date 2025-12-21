با ساخت ۷۷۸ خانه ورزش در استان اصفهان، علاوه بر توسعه ورزش همگانی، زمینه ورود استعداد‌های برتر در مناطق محروم به میادین ملی و جهانی ورزش فراهم شده است.

استعداد یابی در مناطق محروم برای ورود به دنیای ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر هیئت ورزش روستایی استان اصفهان با اشاره به احداث ۷۵۲ باب خانه ورزشی روستایی در این استان گفت: تجهیز روستا‌ها به امکانات ورزشی علاوه بر بهبودسلامت جامعه روستایی، ایجاد عدالت در توزیع سرانه‌های ورزش و رونق بازی‌های بومی و محلی، در کشف و شکوفایی استعداد‌های ورزشی در مناطق محروم موثر است.

علی صفایی با بیان اینکه در طرح خانه‌های ورزش روستایی، مکان‌های بدون استفاده پس از مرمت نسبی تجهیز و به فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها تحویل می‌شوند افزود: استان اصفهان در تجهیز و راه اندازی خانه‌های ورزش در سطح کشور رتبه نخست را دارد.

وی هزینه راه اندازی هر خانه ورزش را به طور متوسط حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام و اضافه کرد: همه شهرستان‌های استان اصفهان خانه ورزش روستایی دارند و بیشترین تعداد این خانه‌ها در سمیرم، کاشان و فلاورجان واقع شده است.

دبیر هیئت ورزش روستایی استان اصفهان با اشاره به استقبال روستاییان از خانه‌های ورزش گفت: در هر خانه ورزش روستایی حدود ۱۰ رشته ورزشی در دو بخش بانوان و آقایان از جمله شطرنج، فوتبال دستی، تنیس روی میز، تمامی رشته‌های رزمی و همچنین ایروبیک بانوان و ژیمناستیک کودکان فعال است.

آقای صفایی استعداد یابی و معرفی چندین قهرمان روستایی به تیم‌های منتخب استان و اردو‌های ملی را از دستاورد‌های اجرای این طرح ورزشی بیان کرد و افزود: برای نمونه، زهرا سلطانی ورزشکار پاراتکواندوی استان از روستای ورزنه آذر ماه امسال در رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی موفق به کسب نشان نقره شد.

به گفته وی قهرمانی آرش جعفری از روستای ورزنه در مسابقات استانی و کشوری شطرنج و دعوت از آیناز بنی بوگری والیبالیست خمینی شهری و مهدی صدیقیان اریسمانی تنیسور نطنزی به تیم ملی از دیگر خروجی‌های راه اندازی خانه‌های ورزش روستایی در استان اصفهان است.

احداث خانه‌های ورزش روستایی در استان اصفهان از سال ۱۳۹۳ کلید خورد.

حدود ۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و حدود هزار و ۹۰۰ باشگاه ورزشی بخش خصوصی در دو بخش بانوان و مردان در استان اصفهان فعالیت دارند.