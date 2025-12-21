پخش زنده
ساعت شروع به کار ادارت چهارمحال و بختیاری فردا اول دی ماه تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمناسبت فرارسیدن شب یلدا و با هدف تقویت ارزشهای فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده و بهرهمندی کارکنان از این مناسبت، در چارچوب تأکیدات صورتگرفته در شورای فرهنگ عمومی استان، ساعت شروع به کار ادارات، سازمانها، فرمانداریها، مراکز آموزشی، بانکها، شرکتهای دولتی، بیمهها، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی استان در روز اول دیماه، ساعت ۹ صبح تعیین میشود.
دستگاههای خدماترسان، امدادی و مراکز ضروری مطابق برنامههای از پیش تعیینشده به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.