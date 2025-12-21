مهلت نهایی اعلام نیاز‌های جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در راستای اجرای فرایند تعیین ظرفیت جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرایند جمع‌آوری اعلام نیاز‌ها و تعیین ظرفیت برای فراخوان سال ۱۴۰۴ طبق سنوات گذشته توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و روی بستر سامانه آموزش عالی (ساعا) انجام می‌شود.

پیرو بخشنامه به شماره نامه ۲/۲۳/۲۳۳۳۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ثبت و ارسال تقاضا‌های استخدام عضو هیئت علمی جدید برای فراخوان سال ۱۴۰۴، تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ تعیین شده بود که این فرایند، تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

با توجه به اینکه مقرر است فراخوان ۱۴۰۴ دی ماه برگزار شود، موعد نهایی ثبت نیاز‌ها به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. همچنین کارشناسان سامانه می‌توانند دستورالعمل و اطلاعیه‌های مربوطه را از اینجا مشاهده نمایند.

بدیهی است دانشگاه‌ها و موسساتی که در مهلت مقرر نسبت به ثبت و به‌روزرسانی داده‌های مورد اشاره اقدام ننمایند، از فراخوان سال ۱۴۰۴ حذف خواهند شد.

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تلاش خواهد کرد، برای تمام نیاز‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز اخذ کند، لذا لازم است مؤسسات نسبت به نیازسنجی واقعی بر اساس مصوبات هیئت امنا، مأموریت‌های دانشگاه بر اساس اسناد آمایش و ساماندهی آموزش عالی و با تاکید بر رشته‌های نوظهور، میزان اعتبارات، امکان تأمین فضای اداری برای اعضای هیئت علمی جدید، احکام و اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت، و اقدام و تقاضا‌های خود در سامانه آموزش عالی اعلام نمایند.

سهمیه فراخوان سال ۱۴۰۴ صرفًا دریک نوبت تعیین و اعلام خواهد شد. نیازسنجی و تعیین سهمیه استخدامی اعضای هیئت علمی جدید در سال، ۱۴۰۴ در سطح زیرگروه‌های تحصیلی و گرایش‌های درخواست شده توسط دانشگاه / مؤسسه و با در نظر گرفتن مأموریت دانشگاه / مؤسسه و سند آمایش آموزش عالی صورت خواهد گرفت.

در نیازسنجی و تعیین سهمیه استخدامی اعضای هیئت علمی جدید سال، ۱۴۰۴ شاخص‌های زیر مورد توجه قرار گرفته و ملاک عمل خواهد بود: الف. نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی تمام وقت در هر زیرگروه تحصیلی؛ ب. نسبت عضو هیئت علمی تمام وقت به رشته دایر در هر زیر گروه تحصیلی؛ ج. نرخ بازنشستگی اعضای هیئت علمی مؤسسه؛ د. نرخ تعیین تکلیف پرونده‌های داوطلبان فراخوان‌های قبلی مرکز جذب اعضای هئیت علمی.

برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌ها، ارسال مجوز استخدام عضو هیئت علمی از سازمان اداری و استخدامی کشور الزامی است.