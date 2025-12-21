کشف ۱۰ تن برنج قاچاق در ششتمد
محموله ۱۰ تنی برنج قاچاق در محور سبزوار - بردسکن کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد، اعلام کرد: مأموران پلیس حین کنترل و نظارت بر خودروهای عبوری در این محور، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
سرهنگ رضا علیزاده،افزود: در بازرسی از محموله کامیون، ۱۰ تن برنج قاچاق با ارزش تقریبی ۲۴ میلیارد ریال کشف شد.
وی با تأکید بر خط قرمز پلیس در برخورد با قاچاق کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، تصریح کرد: در پی این کشف، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای تکمیل تحقیقات و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.