به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد، اعلام کرد: مأموران پلیس حین کنترل و نظارت بر خودرو‌های عبوری در این محور، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ رضا علیزاده،افزود: در بازرسی از محموله کامیون، ۱۰ تن برنج قاچاق با ارزش تقریبی ۲۴ میلیارد ریال کشف شد.