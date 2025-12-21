پخش زنده
دوازدهمین دوره مسابقات ملی مغز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، در سطح کشور برگزار میشود و دانشآموزان تا ۱۰ بهمن فرصت دارند در این رویداد ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انجمن علوم اعصاب ایران و آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به عنوان متولیان برگزاری مسابقات دانش مغز در ایران، با کمک وزارت آموزش و پرورش و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، هر ساله این مسابقات را طی دو مرحله در تمام استانهای کشور برگزار میکند.
دوازدهمین دوره ملی مسابقات دانشآموزی «دانش مغز» با حمایت ستاد توسعه و فناوریهای شناختی در بهمن امسال با هدف ترغیب دانشآموزان به فعالیت در حوزه دانش مغز، پرورش استعدادهای جوان و هدایت نسل پویا به تحصیل درحوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی در کشور برگزار میشود.
این مسابقات بستری را برای رشد نخبگان آینده در حوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی فراهم میکند و تجربهای منحصربهفرد برای دانشآموزان علاقهمند به این زمینه است.
مرحله نخست این دوره از مسابقات ملی، بین دانشآموزان ۱۳ تا ۱۸ سال علاقهمند به حوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی در روز ۲۴ بهمن امسال به صورت آنلاین در سطح کشور برگزار میشود و دانشآموزان تا ۱۰ بهمن ماه فرصت دارند در این رویداد ثبت نام کنند.
مرحله دوم این مسابقات نیز در مرداد سال آینده به صورت حضوری بین برگزیدگان مرحله اول برگزار خواهد شد.
در مرحله دوم این مسابقات به نفر اول تندیس ویژه به علاوه لوح تقدیر و جایزهای به ارزش ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اهدا میشود و به نفرات دوم تا پنجم نیز تندیس ویژه، لوح تقدیر و جوایز نقدی بین ۴۵ میلیون تا یکصد میلیون ریال تعلق میگیرد.