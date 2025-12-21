به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدمهدی تندگویان با بیان اینکه زباله در تهران به طور میانگین روزانه ۷۰۰۰ تن تولید می‌شود، تصریح کرد: همین الان اگر بخواهید این را محاسبه کنید، یک بچه دبیرستانی هم می‌تواند برای شما حساب کند. از ۷۰۰۰ تن زباله تولیدی در سال، چه میزان درآمد می‌شود کسب کرد؟

وی افزود: طبق ارزش افزوده زباله، ۳۲ همت (هزار میلیارد تومان) درآمد می‌شود. این را هوش مصنوعی هم به راحتی به شما می‌دهد. به همین راحتی می‌توان زباله‌های مختلف را تفکیک کرد و از آنها بهره‌برداری اقتصادی کرد.

تندگویان ادامه داد: درآمدی که سازمان پسماند از زباله تولید می‌کند، حدود ۲۶۵ میلیارد تومان است؛ رقمی که کمتر از یک درصد ظرفیت بالقوه ۳۲ همت برآورد می‌شود. در عین حال، این سازمان از بودجه عمومی نیز استفاده می‌کند؛ به‌طوری که بیش از ۳ همت بودجه دریافت می‌کند تا پسماندی را مدیریت کند که می‌توانست ۳۲ همت درآمد برای شهر ایجاد کند.

عضو شورای دوره چهارم شهر تهران گفت: کشور‌هایی هستند که از زباله، آسفالت تولید می‌کنند، بتن تولید می‌کنند، از شیرابه‌های زباله اسید‌های صنعتی تولید می‌کنند که در ذوب فلزات استفاده می‌شود. حالا در تهران، این ۳۲ همت درآمدی که از زباله تولید می‌شود، اگر درست مدیریت می‌شد، می‌توانست به اندازه ۱۰ کیلومتر مترو ایجاد کند.

وی تصریح کرد: در صورتی که اگر شهرداری‌ها در طول ۲۵ یا ۳۰ سال گذشته این کار را کرده بودند، امروز تهران باید حداقل ۴۰ خط مترو می‌داشت. در این صورت، فاصله هر شهروند تا نزدیک‌ترین ایستگاه مترو ۲۰ دقیقه بود، و دیگر نیازی به استفاده از خودرو شخصی نبود.

تندگویان گفت: این درآمد‌ها وجود دارد. این پول در جریان است، اما به دست مردم نمی‌رسد . تفکیک زباله از مبدا، فناوری و تبدیل آن به ثروت، وظیفه اول هر شهرداری است و هیچ‌کدام از شهردار‌های ما تا امروز این وظیفه را به درستی انجام نداده‌اند.