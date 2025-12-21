پخش زنده
امروز: -
بارش رحمت الهی در آخرین روزهای پاییز، چهره شهرستانهای استان را سفیدپوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ فعالیت سامانه بارشی که چند روزی استان را فرا گرفته سبب بارش باران و برف در نقاط مختلف استان و خوشحالی مردم به خصوص کشاورزان و دامداران شده است.
پس از روزهایی خاکستری، بارش برف هوای خراسان شمالی را تازه و دلها را روشن کرد؛ زمستان با تمام شکوهش از راه رسید.
خراسان شمالی در روزهای اخیر تحت تاثیر فعالیت متناوب سامانههای سرد و بارشی قرار داشته که علاوه بر کاهش محسوس دما، موجب بارش برف و باران در اغلب مناطق استان، یخبندان شبانه و لغزندگی محورهای کوهستانی شده است.
بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران شهرستان شیروان هم، در حال حاضر همه محورهای ارتباطی شهری و روستایی این شهرستان باز و تردد در آنها بدون مشکل در جریان است.
با این حال، در محور گردنه شیخحسن و مسیرهای بعد از آن، تردد خودروها تنها با همراه داشتن زنجیر چرخ امکانپذیر است و از رانندگان درخواست میشود ضمن رعایت نکات ایمنی، تجهیزات زمستانی را به همراه داشته باشند.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، تداوم هوای سرد و احتمال بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان طی روزهای آینده دور از انتظار نیست و رانندگان، بهویژه در محورهای برفگیر و گردنهها، باید با احتیاط کامل تردد کنند.