در آستانه فرا رسیدن شب یلدا و با هدف ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت مشترک نظارتی بازار در شهرستان شهرکرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این گشت مشترک با حضور کارشناسان تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت استان و کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد انجام شد.

در جریان این بازدید میدانی، وضعیت قیمت، کیفیت و نحوه عرضه اقلام پرمصرف شب یلدا از جمله میوه، آجیل و سایر کالا‌های اساسی به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

کارشناسان تنظیم بازار همچنین اعلام کردند که اجرای این‌گونه گشت‌های مشترک تا پایان مناسبت‌های پیش‌رو ادامه خواهد داشت.

این اقدام به‌منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی و ایجاد شرایطی مطمئن برای خرید شهروندان صورت می‌گیرد تا مردم بتوانند شب یلدا را با اطمینان خاطر و در فضایی آرام و منصفانه سپری کنند.