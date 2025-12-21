معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه با هدف تقویت برنامه‌های فرهنگی مساجد، از طلاب، مربیان و گروه‌های تبلیغی برای اعزام به مساجد در ایام اعتکاف دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، در آستانه ایام اعتکاف، با هدف تقویت برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی مساجد، از میان طلاب، مربیان و گروه‌های تبلیغی واجد شرایط برای اعزام مبلغان در ایام اعتکاف دعوت کرد.

بر اساس این فراخوان، شرایط عمومی اعزام کوتاه‌مدت شامل معتکف شدن مبلغ در مسجد مربوط یا حضور حداکثری در طول ایام اعتکاف و همچنین گذراندن دوره آموزشی مرتبط با تبلیغ اعتکاف است. این دوره آموزشی به صورت آفلاین برگزار می‌شود و پس از ثبت‌نام، لینک دسترسی به دوره برای متقاضیان ارسال خواهد شد.

ثبت‌نام برای شرکت در این فراخوان تا ۲ دی ادامه دارد. اعزام و حضور تبلیغی مبلغین نیز همزمان با ایام اعتکاف، در روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی ماه انجام خواهد شد.

از جمله مزایای ثبت‌نام و شرکت در این فراخوان، معرفی مسجد برای فعالیت تبلیغی، اولویت در جذب و به‌کارگیری در طرح‌های تبلیغی آتی و پرداخت هدیه تبلیغی اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی اینترنتی survey.porsline.ir/s/dun۱GyD۵ مراجعه کنند.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر، امکان تماس با شماره تلفن ۰۲۱-۷۸۵۶۴۱۳۳ فراهم شده است.

این فراخوان را معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه تهران با همکاری ستاد اعتکاف استان تهران منتشر کرده است.