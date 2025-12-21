به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده ناوشکن شهید بایندر در این دیدار انجام عملیات پاکسازی و نجات در دریا توسط دو شناور ایران و هند را نشانه هماهنگی پایدار و سطح ارتباط سازنده دو کشور در آب‌های آزاد دانست.

ناخدا سوم قاسم بیژنی همچنین گفت: اجراء عملیات‌های تمرینی و هدفنمند سبب موفقیت در انجام ماموریت‌های مختلف خواهد شد.

در پایان این دیدار فرماندهان واحد شناور شهید دریابان بایندر و ناو هندی سارتاک کلاه تشریفات نظامی خودرا به رسم یاد بود به یکدیگر هدیه کردند.