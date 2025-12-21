پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان گفت: ۹ اثر منقول تاریخی استان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن معصومعلیزاده اظهار کرد: در جلسه شورای عالی ملی ثبت آثار تاریخیفرهنگی منقول که در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، ۹ پرونده پیشنهادی آثار منقول تاریخی استان همدان برای ثبت در فهرست آثار ملی ایران مطرح و پس از انجام بررسیهای کارشناسی، به تصویب اعضای شورا رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان افزود: این آثار شامل ۴ اثر پنجه فلزی علم عزاداری امامزاده حسین (ع) همدان، نسخه خطی دیوان انوری، نسخه خطی کلیات دیوان عطار نیشابوری و نسخه خطی کلیات مثنوی معنوی است که همگی متعلق به موزه وقف ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان هستند.
او ادامه داد: همچنین ۵ اثر دیگر شامل سنگ قبر دهخدا بهاالدینالمطهر، سنگ قبر علیبنحسن، سنگ قبر جمالالدین عبدالغفار، سنگ قبر بی بی خانم بنت غفارخان و سنگ قبر سلام علی ابراهیم که در موزه سنگ هگمتانه نگهداری میشوند، در این جلسه به عنوان آثار منقول واجد ارزش، به ثبت ملی رسیدند.
معصومعلیزاده خاطرنشان کرد: موارد اعلامی فوق، پس از طی تشریفات و فرایندهای اداری لازم و با تأیید معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ خواهد شد.
در ادامه حمیدرضا حیدری معاون میراثفرهنگی استان همدان با تاکید بر شناسایی، حفظ و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی، بیان کرد: این ادارهکل آمادگی کامل برای همکاری با دستگاههایی مانند اوقاف و امور خیریه، اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور، دانشگاه علوم پزشکی و... را دارد.
او با اشاره به اینکه برخی از ادارات و دستگاهها دارای اثر منقول تاریخی هستند، اظهار کرد: همکاری و همافزایی میان دستگاهها سبب حفظ این آثار میشود و اداره میراثفرهنگی همدان به عنوان دستگاه متولی حفظ و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی در کنار ادارات مرتبط است.