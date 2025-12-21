پخش زنده
۲۲۰۰ پرونده تخلف اصناف در بازرسیهای ویژه یلدا در تعزیرات استان اصفهان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا با حضور بازرسان تعزیرات در بازار، گفت: این طرح با هدف صیانت از حقوق مردم و مقابله جدی با متخلفان اقتصادی از پانزدهم آذر آغاز و در حال اجراست.
علیاکبر مختاری افزود: در ابتدای آذر تاکنون در این بازرسیها حدود ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در حوزه سفره مردم از سوی دستگاههای نظارتی ارسال شده که متخلفان آن در مجموع به بیش از ۳۸۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شدهاند.
وی گفت: در حوزه قاچاق کالا نیز پروندههایی به ارزش ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: تعزیرات تنها مرجع رسیدگی به پروندههاست و نظارت مستقیم بازار بر عهده مجموعهای از دستگاههای ضابط مانند سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف، بهداشت و دامپزشکی است.
بیش از ۲۲۵ هزار واحد صنفی و حدود ۵۶۰ اتحادیه در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند.
استان اصفهان با بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، صنعتیترین استان کشور به شمار میرود.