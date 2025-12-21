به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا با حضور بازرسان تعزیرات در بازار، گفت: این طرح با هدف صیانت از حقوق مردم و مقابله جدی با متخلفان اقتصادی از پانزدهم آذر آغاز و در حال اجراست.

علی‌اکبر مختاری افزود: در ابتدای آذر تاکنون در این بازرسی‌ها حدود ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در حوزه سفره مردم از سوی دستگاه‌های نظارتی ارسال شده که متخلفان آن در مجموع به بیش از ۳۸۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.

وی گفت: در حوزه قاچاق کالا نیز پرونده‌هایی به ارزش ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: تعزیرات تنها مرجع رسیدگی به پرونده‌هاست و نظارت مستقیم بازار بر عهده مجموعه‌ای از دستگاه‌های ضابط مانند سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، بسیج اصناف، بهداشت و دامپزشکی است.

بیش از ۲۲۵ هزار واحد صنفی و حدود ۵۶۰ اتحادیه در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند.

استان اصفهان با بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، صنعتی‌ترین استان کشور به شمار می‌رود.