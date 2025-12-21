به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با معاون اول قوه قضائیه، که معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با قدردانی از حمایت‌های قوه قضائیه در زمینه پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه حل مشکلات معیشتی مردم با توجه به شرایط کنونی کشور، افزود: جلسات مشترک دولت با سایر قوا در زمینه همفکری، همدلی و افزایش انسجام داخلی برای حل مشکلات کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فشار و جنگ اقتصادی دشمنان با کشور و مردم پس از شکست در جبهه نظامی و جنگ ۱۲ روزه افزود: دولت با همفکری و همکاری سایر قوا بدنبال حل مسائل معیشتی، مدیریت اقتصادی کشور و پیروزی در جبهه و جنگ اقتصادی دشمنان است.

حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اهتمام دستگاه قضائی در کمک به دولت چهاردهم برای حل مشکلات و اجرای برنامه‌های اقتصادی، بر ضرورت برگزاری جلسات همفکری و هم‌اندیشی با دولت تاکید کرد و گفت: قوه قضائیه طبق تأکیدات رئیس قوه قضائیه در کنار دولت است.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عوامل تغییرات نرخ ارز و اقدامات دولت برای مدیریت و کنترل این بازار و همچنین رفع تعهدات ارزی ارائه کرد.

در ادامه نیز اعضای این جلسه به ارائه پیشنهادها، نظرات و راهکارها برای افزایش تعامل قوای مجریه و قضائیه درباره حل مشکلات معیشتی، کنترل ارز، مدیریت بازار و برخورد با اخلالگران این بازار ارائه دادند.