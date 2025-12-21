پخش زنده
نمایشگاه «دوستی آب و رنگ»، به همت کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم ایران) و به میزبانی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایشگاه آثار هنری مریم شاهین ، هنرمند اهل استانبول ترکیه، با عنوان «دوستی آب و رنگ» فردا به میزبانی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار می شود .
این نمایشگاه به معرفی هنر سنتی و اصیل اِبرو (نقاشی روی آب) اختصاص دارد؛ هنری که در آن رنگها بر سطح آب شناور شده و هنرمند با ابزار ویژه، نقشهایی بدیع و منحصربهفرد خلق میکند.
مریم شاهین که در حال حاضر در ایران زندگی میکند، آثار خود را با تکیه بر این تکنیک کهن، در معرض دید عموم قرار داده است.
در آیین افتتاح این نمایشگاه که فردا از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار میشود، کارگاه آموزشی زنده هنر اِبرو نیز پیشبینی شده است و علاقهمندان میتوانند بهصورت عملی با مراحل و شیوه اجرای این هنر آشنا شوند.
نمایشگاه «دوستی آب و رنگ» از اول تا هشتم دیماه ۱۴۰۴ در عمارت ایوان تخت مرمر، گوشواره غربی کاخ گلستان برپا خواهد بود و بازدید از آن در تمامی روزهای هفته، مطابق با ساعات کاری مجموعه، امکانپذیر است.
این رویداد هنری فرصتی برای آشنایی نزدیک مخاطبان با یکی از جلوههای کمتر دیدهشده هنر سنتی منطقه، در فضایی تاریخی و فرهنگی فراهم میکند.