بر اساس دادههای سازمان مدیریت پسماند شهرداریها، میزان پسماند در شب یلدا ۲۰ درصد افزایش دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما با توجه به افزایش ۲۰ درصدی پسماند در شب یلدا؛ کارشناسان محیطزیست بر سبک مصرف مسئولانه و مدیریت زباله تاکید دارند.
با فرارسیدن شب یلدا و افزایش میهمانیهای خانوادگی در سراسر کشور، کارشناسان محیطزیست و مسئولان شهری هشدار دادهاند که حجم پسماند در این مناسبت بهطور قابل توجهی افزایش مییابد و اگر اقداماتی برای کاهش آن انجام نشود، پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی به همراه خواهد داشت.
افزایش ۲۰ درصدی پسماند در شب یلدا
بر اساس دادههای سازمان مدیریت پسماند شهرداریها، در ایام شب یلدا میزان زباله در شهرهای بزرگ نسبت به روزهای عادی حدود ۲۰ درصد افزایش مییابد. بخش اعظم این پسماندها شامل مواد غذایی باقیمانده، پوست میوه، ظروف یکبارمصرف و بستهبندیهای پلاستیکی است. در شهر مشهد، در سال گذشته بالغ بر ۱۶۶۵ تن زباله تنها در روزهای منتهی به یلدا ثبت شده که فشار زیادی بر چرخه مدیریت پسماند شهری وارد کرده است.
افزایش استفاده از ظروف یکبار مصرف در شب یلدا
دکتر مهسا نادری، کارشناس ارشد محیطزیست، درباره این موضوع گفت: شب یلدا بهدلیل خرید و مصرف بیش از حد مواد غذایی و استفاده گسترده از ظروف یکبارمصرف، حجم زبالههای تر و خشک به شدت افزایش مییابد. این موضوع باعث فشار به شبکه جمعآوری و دفع زباله و افزایش هزینههای شهری میشود.
ما ایرانیان در جشن شب یلدا می توانیم با مراعات نکات زیست محیطی از جمله استفاده نکردن از ظروف پلاستیکی یکبار مصرف و جایگزین آن با ظروف چینی و کریستالی که در طول سال در ویترینها و یا در قفسه های کابینت خاک می خورند، در این شب بیاد ماندنی به سلامتی مردم ، طبیعت و محیط زیست خود آسیب نرسانیم.
او افزود: اما هر شهروند با چند اقدام ساده میتواند نقش موثری در کاهش پسماند ایفا کند. از جمله این اقدامات:
خرید میوه و آجیل به اندازه مصرف واقعی خانواده
استفاده از ظروف چندبارمصرف به جای پلاستیک و ظروف یکبارمصرف
تفکیک زبالهها در مبدا (زبالههای خشک و تر)
استفاده از مواد آلی مانند پوست میوه و سبزیجات برای کمپوست
مسئولان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، نیز تلاش کرده اند که با افزایش تعداد مخازن تفکیک زباله در نقاط پرجمعیت و ارائه خدمات ویژه جمعآوری زباله در روزهای نزدیک به یلدا، امکان مشارکت شهروندان را در کاهش پسماند تسهیل کنند این به این معناست که مردم نقش اساسی در تفکیک زباله و کاهش مصرف پلاستیک و ظروف یکبارمصرف دارند.
باقیمانده میوه و آجیل را در خاک چال و تبدیل به کمپوست کنید
کارشناسان محیطزیست به شهروندان توصیه میکنند که علاوه بر کاهش مصرف، مواد آلی باقیمانده از میوهها، سبزیجات و پوست آجیل را میتوان به جای دور ریختن در سطل زباله، در گودال کوچک باغچهها یا کمپوست خانگی ریخت تا به کود طبیعی تبدیل شوند و چرخه طبیعی محیطزیست را تقویت کنند. این اقدام ساده میتواند به کاهش حجم زباله و کمک به خاک و گیاهان شهری کمک کند.
همچنین کارشناسان یادآور شدهاند که تفکیک دقیق زبالههای خشک و تر، استفاده از کیسههای پارچهای، ظروف قابل بازیافت و مدیریت خرید مواد غذایی، به کاهش فشار بر سیستم مدیریت پسماند کمک میکند و هزینههای جمعآوری و دفع زباله را تا حد قابل توجهی کاهش میدهد.با تغییر سبک مصرف و مدیریت پسماند، حتی در جشنهای شاد و ملی مانند شب یلدا، میتوان گامی بزرگ در حفظ محیطزیست و ارتقای کیفیت زندگی برداشت.