به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، این مراسم با حضور بیت مرحوم شاهچراغی و جمعی از شخصیت‌های کشوری و لشکری از جمله اسکندر مؤمنی وزیر کشور، حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علما و روحانیون، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد .

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم استان سمنان و عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجواد حاج علی‌اکبری» رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در سخنانی به بیان ویژگی‌های اخلاقی مرحوم آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی(ره) پرداخت و «مرتضی طاهری» از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(س) نوحه‌خوانی کرد.